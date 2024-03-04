Главные события на финансовых рынках

В понедельник, 4 марта, российский продовольственный холдинг Русагро раскрыл отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль составила 48,706 млрд рублей. В 16:00 топ-менеджмент компании проведет конференц-колл с инвесторами по финансовым результатам за четвертый квартал и 12 месяцев 2023 года.