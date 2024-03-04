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Главные события на финансовых рынках

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на короткой предпраздничной неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
«Газпромбанк Инвестиции»
Инвестиционные аналитики
Источник: Freepik

В понедельник, 4 марта, российский продовольственный холдинг Русагро раскрыл отчетность по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль составила 48,706 млрд рублей. В 16:00 топ-менеджмент компании проведет конференц-колл с инвесторами по финансовым результатам за четвертый квартал и 12 месяцев 2023 года.

В этот же день главная торговая площадка российского фондового рынка — Мосбиржа — отчитается об итогах торгов и оборотах за февраль 2024 года.

Во вторник, 5 марта, российский телекоммуникационный холдинг МТС отчитается об итогах четвертого квартала 2023 года.

В среду энергетический гигант РусГидро раскроет результаты по международным стандартам финансовой отчетности за 12 месяцев 2023 года. Российский IT-игрок в сфере кибербезопасности Positive Technologies опубликует предварительную неаудированную и управленческую отчетность за 2023 год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».