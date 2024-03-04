Еще один крупный застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения обязательств

Строительный сектор страны в последние годы переживает не лучшие времена. Выровнять ситуацию пока не удается даже на фоне значительных усилий властей. В материале отмечается, что Vanke стал одним из последних крупных китайских девелоперов, столкнувшихся с пристальным вниманием акционеров и кредиторов, связанным с долговыми проблемами.