Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка

ЦБ РФ в феврале отозвал лицензии у двух банков: у «Киви банка», который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, и у банка «Гефест» (336-е место). За 2023 год регулятор не отозвал ни одной лицензии. Вместе с тем первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что это не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора.