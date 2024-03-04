Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка

ЦБ РФ в феврале отозвал лицензии у двух банков: у «Киви банка», который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, и у банка «Гефест» (336-е место). За 2023 год регулятор не отозвал ни одной лицензии. Вместе с тем первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что это не означает начало расчистки сектора, это точечные меры регулятора.
«Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий», — говорится в обзоре.
Аналитики «Эксперт РА» обращают внимание, что долгосрочный потенциал консолидации остается значительным. По их мнению, это связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков. Дальнейшую реорганизацию банков они ожидают в связи с поиском синергии от слияния банковских активов, принадлежащих в ряде случаев одному собственнику. Также возможны точечные сделки M&A по приобретению «дочек» иностранных банков.
«Отзывы лицензий могут коснуться преимущественно банков, расположенных за пределами 100 крупнейших, многие из которых, на наш взгляд, не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора», — указали аналитики.