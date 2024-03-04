ЦБ видит трудности для роста доли операций в юанях в 2024 году

Банк России также отмечает, что в результате этого процесса на валютном рынке может образоваться повышенный объем предложения юаней на фоне повышенного спроса на доллары, что приведет к постоянной недооценке курса юаня по отношению к доллару на российском рынке и развитию трансграничного арбитража. «Арбитражные операции в том числе способствуют исправлению дисбаланса спроса и предложения разных валют на рынке», — говорится в обзоре ЦБ.