ЦБ видит трудности для роста доли операций в юанях в 2024 году

Несмотря на то, что доля валютной пары «юань-рубль» в июле 2023 года впервые превысила долю пары «доллар-рубль», Банк России видит препятствия для дальнейшего роста этого показателя, говорится в «Обзоре финансовых инструментов» регулятора. Как считает ЦБ, эти трудности могут заключаться в ограниченной структуре внешнеторговых операций.
«Большинство экспортных операций осуществляются в юанях и евро, в то время как импортные операции формируют спрос не только на юани, но и на доллары США и евро», — поясняется в обзоре (.pdf).
Банк России также отмечает, что в результате этого процесса на валютном рынке может образоваться повышенный объем предложения юаней на фоне повышенного спроса на доллары, что приведет к постоянной недооценке курса юаня по отношению к доллару на российском рынке и развитию трансграничного арбитража. «Арбитражные операции в том числе способствуют исправлению дисбаланса спроса и предложения разных валют на рынке», — говорится в обзоре ЦБ.
В материалах регулятора отмечается, что в 2023 году ключевыми поставщиками ликвидности на биржевом валютном рынке были экспортеры и их дочерние банки.