ЦБ: частные инвесторы стали активнее работать с акциями малознакомых эмитентов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Несмотря на преобладание акций первого эшелона в сделках розничных инвесторов, физические лица в 2023 году стали активнее участвовать в операциях с акциями малознакомых эмитентов. Об этом говорится в обзоре финансовых инструментов Банка России.
«Одним из наиболее заметных трендов на фондовом рынке в 2023 году стал рост интереса к акциям второго и третьего уровней листинга. Этому могло способствовать отсутствие новых инвестиционных идей (в частности, из-за инфраструктурных рисков инвестирования в иностранные активы), ослабление рубля, а также рост инфляционных ожиданий. Так, в поисках повышенной доходности физические лица заключали сделки не только с популярными акциями первого эшелона, но и с более рисковыми акциями второго и третьего уровней листинга», — отметил ЦБ РФ.
При этом требования к эмитенту, раскрытию информации, а также дневному медианному объему торгов для второго уровня листинга являются менее строгими по сравнению с первым (высшим котировальным списком), а для третьего отсутствуют вовсе. Таким образом, эти бумаги могут рассматриваться в качестве объектов для спекулятивных сделок, считает регулятор. «Это косвенно подтверждает вывод о том, что основным мотивом розничных инвесторов является заработок на спекулятивном росте цены в краткосрочной перспективе. Однако высокая волатильность может сыграть не в пользу инвестора и привести к последующей продаже акций ниже цены покупки», — добавили в ЦБ.
В 2023 году повысилась и волатильность цен акций, так как решения, принимаемые розничными инвесторами, носят менее фундаментальный и более эмоциональный характер, что в условиях доминирования физических лиц на рынке приводит к значительным колебаниям цен.
Портрет инвестора
В ЦБ РФ отметили, что в структуре оборотов торгов акциями из всех уровней листинга преобладали розничные инвесторы, открывшие счета более трех лет назад. Вторая крупнейшая категория — клиенты со стажем один-три года. По итогам 2023 года доли обеих групп несколько выросли относительно прошлогодних значений. Это произошло за счет уменьшения долей начинающих инвесторов (со стажем до одного года).
В целом нетто-покупки акций второго и третьего уровней листинга розничными инвесторами в 2023 году в основном режиме торгов составили 11,3 млрд рублей. При этом поведение физических лиц (совершение преимущественно покупок/продаж) различалось в зависимости от стажа. Так, за год инвесторы со стажем от трех лет совершили нетто-продажи акций второго и третьего эшелонов на сумму 9,6 млрд рублей, со стажем один-три года — нетто-покупки на 13,5 млрд рублей. Остальные категории инвесторов по итогам года также выступили чистыми покупателями этих инструментов.
При этом большая часть розничных инвесторов совершает сделки с акциями первого уровня листинга. Количество уникальных участников торгов этими инструментами в месячном выражении на протяжении 2023 года превышало в три-пять раз аналогичный показатель для второго и третьего эшелонов по отдельности. Так, число уникальных клиентов в акциях первого уровня листинга не опускалось ниже 1 млн лиц (за исключением января 2023 года), а на пике — превзошло 1,5 млн. По другим уровням количество уникальных клиентов находилось в диапазоне 200−500 тыс.