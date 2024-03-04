ЦБ: частные инвесторы стали активнее работать с акциями малознакомых эмитентов

При этом требования к эмитенту, раскрытию информации, а также дневному медианному объему торгов для второго уровня листинга являются менее строгими по сравнению с первым (высшим котировальным списком), а для третьего отсутствуют вовсе. Таким образом, эти бумаги могут рассматриваться в качестве объектов для спекулятивных сделок, считает регулятор. «Это косвенно подтверждает вывод о том, что основным мотивом розничных инвесторов является заработок на спекулятивном росте цены в краткосрочной перспективе. Однако высокая волатильность может сыграть не в пользу инвестора и привести к последующей продаже акций ниже цены покупки», — добавили в ЦБ.