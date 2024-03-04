Более 17 тыс. незавершенных переводов Contact вернут в период ликвидации Киви-банка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. незавершенных переводов на сумму свыше 700 млн рублей платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации Киви-банка, сообщили в пресс-службе АСВ.
«Киви-банк (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тыс. переводов на сумму свыше 700 млн рублей», — сказано в сообщении.
Как отмечает АСВ, денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка.
Отзыв лицензии.
Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций 21 февраля. По информации регулятора, банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.