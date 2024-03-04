Блокировка Qiwi-кошельков сделала дороже подписки на иностранное ПО

По данным отчетности Qiwi, в сентябре 2022 года группа выкупила 9,9% Pyypl за 327 млн рублей. Qiwi к тому же заключила кол-опцион на покупку дополнительной доли в Pyypl. Увеличение справедливой стоимости этого опциона стало основной причиной роста прочих доходов Qiwi по итогам 2022 года. Этот показатель вырос за год на 73,6%, до 276 млн рублей. В ноябре 2022 года Pyypl сообщила о привлечении еще $20 млн от инвесторов, достигнув общего объема привлеченных средств в размере $40 млн.