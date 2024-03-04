Аналитики назвали 2024 год для банков периодом «после золотой лихорадки»

Процентные и комиссионные доходы банков снизятся, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ. С прошлого года для кредитных организаций сохраняются и продолжают нарастать макропруденциальные надбавки и лимиты в необеспеченном кредитовании, а также повышенные риск-коэффициенты в ипотеке. Кроме того, в России изменились условия льготной ипотеки, что «охладило» выдачи. «Эксперт РА» прогнозирует спад выдач кредитов на жилье на 10−20% год к году.