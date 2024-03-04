«Альфа-Инвестиции» назвали 4 лучшие акции при выходе рынка из боковика

«Альфа-Инвестиции» назвали четыре акции, которые могут показать рост лучше рынка при выходе индекса Мосбиржи из многомесячного боковика. По прогнозу экспертов, сделать это индекс может в ближайшие дни или недели, и тогда опережающую динамику могут показать акции Сбербанка, «Северстали», «Самолета» и «Татнефти».
Прогноз по индексу Мосбиржи
С августа 2023 года индекс Мосбиржи торговался в боковике с границами 2960−2990 пунктов снизу и 3280−3290 пунктов сверху. В «Альфа-Инвестициях» считают, что внешний фон и общая конъюнктура на рынке не мешают пробою ключевых рубежей боковика в ближайшие дни. Аналитики также указали, что март — это статистически самый сильный месяц для российского рынка акций. За последние 25 лет индекс Мосбиржи в марте давал среднюю доходность в 4,5%.
«При прохождении 3290 пунктов по многим тяжеловесным акциям держатели коротких позиций могут начать их закрывать, опасаясь ускорения роста. Это обеспечит дополнительный спрос. В результате может реализоваться самосбывающийся прогноз, когда рыночные ожидания пробоя и ускорения сами по себе провоцируют этот импульс», — спрогнозировали эксперты «Альфа-Инвестиций».
В ходе торгов в понедельник, 4 марта, индекс Мосбиржи в моменте уже поднялся до отметки 3290,34 пункта, тем самым обновив максимум с 21 февраля 2022 года. В «Альфа-Инвестициях» указали, что выходе из боковика первым уровнем технического сопротивления для индекса Мосбиржи станет район около 3400 пунктов. Это на 3,4% выше текущих значений.
Сбербанк
Эксперты назвали несколько факторов в пользу выбора Сбербанка:
— у акций один из самых высоких годовых коэффициентов Бета среди крупнейших компаний — более 0,6;
— к бизнесу «Сбера» у многих инвесторов нет вопросов: три квартала подряд банк отчитывается лучше прогнозов;
— у бумаг двузначная дивидендная доходность, что позволяет большинству держателей не сбрасывать акции «Сбера» даже в условиях высоких ставок по депозитам.
Ранее «РБК Инвестиции» подсчитали, что по итогам 2023 года Сбербанк может заплатить рекордные дивиденды с доходностью около 11,2% по текущим ценам.
Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, определяющий меру рыночного риска. Показатель отражает изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к среднерыночному показателю. Например, если бета-коэффициент акции равняется 2, это означает, что в случае роста котировок динамика акций будет в два раза выше среднего роста по рынку. Однако в случае разворота цены падение акций будет также в два раза сильнее.
После осенней паузы акции снова выглядят лучше рынка. С начала этого года обыкновенные акции Сбербанка подорожали почти на 10%, в то время как индекс Мосбиржи прибавил около 6%. Аналитики «Альфа-Инвестиции» в стратегии на 2024 год установили для акций целевую цену в ₽365, что предполагает потенциал роста в 22,6% с текущих значений.
«Северсталь»
Результаты «Северстали» за 2023 оказались лучше прогнозов. Ранее компания после двухлетнего перерыва вернулась к дивидендам, при этом до кризиса «Северсталь» делились прибылью с акционерами на ежеквартальной основе. В январе акции вошли в «народный портфель», состав которого Мосбиржа публикует ежемесячно на основе предпочтений частных инвесторов.
«Фундаментально бизнес силен: у “Северстали” самая высокая маржинальность и рентабельность в отрасли. Недавний откат от локальных пиков не снизил интерес инвесторов к “Северстали”, просадку быстро выкупили», — отметили аналитики.
«Самолет»
Эксперты «Альфа-Инвестиций» назвали «Самолет» лидером в строительной отрасли по темпам роста и эффективности продаж. За 2023 год компания нарастила выручку в 1,5 раза, а в 2024 году с учетом поглощения застройщика МИЦ в сумме планирует вырасти еще на 70%.
Аналитики считают, что в пользу дальнейшего роста акций «Самолета» играют такие факторы, как высокая рентабельность и амбициозные планы менеджмента по расширению бизнеса.
«Татнефть» (обыкновенные акции)
За год капитализация «Татнефти» удвоилась, однако даже после этого при текущей конъюнктуре на рынке нефти ожидаемая дивидендная доходность у бумаг может быть выше среднерыночной — более 13%. В «Альфа-Инвестиции» отметили, что это продолжит толкать котировки к уровням выше ₽800.
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