«Альфа-Инвестиции» назвали 4 лучшие акции при выходе рынка из боковика

После осенней паузы акции снова выглядят лучше рынка. С начала этого года обыкновенные акции Сбербанка подорожали почти на 10%, в то время как индекс Мосбиржи прибавил около 6%. Аналитики «Альфа-Инвестиции» в стратегии на 2024 год установили для акций целевую цену в ₽365, что предполагает потенциал роста в 22,6% с текущих значений.