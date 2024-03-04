Акции TSMC на Тайване побили рекорд на фоне интереса инвесторов к ИИ

Акции производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Тайваньской фондовой бирже подорожали до рекордного уровня за всю историю, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.
На торгах на Тайване акции TSMC к закрытию торгов 4 марта прибавили в цене 5,22%, подорожав до 725 тайваньских долларов ($23).
Капитализация TSMC выросла до 18,8 трлн тайваньских долларов (около $597 млрд): это приблизило компанию к возвращению в топ-10 самых ценных компаний в мире, пишет агентство. Акции TSMC на Нью-Йоркской фондовой бирже на премаркете дорожают на 4,15%, до $139,46.
Акции TSMC в 2024 году подорожали более чем на 22%, и это способствовало росту фондового индекса Тайваня Taiex до рекордно высокого уровня, пишет Bloomberg. Это произошло за счет того, что выросли котировки производителей микрочипов по всему миру за счет оптимизма инвесторов по поводу сферы искусственного интеллекта. Настроения инвесторов в отношении сектора полупроводников усилили финансовые результаты Nvidia, которые оказались выше ожидаемых, добавляет Bloomberg.
В феврале компания отчиталась о росте выручки на 7,9% в январе, до 215,79 млрд тайваньских долларов ($6,9 млрд). В нынешнем квартале TSMC ожидает возвращения к устойчивому росту, поскольку есть признаки восстановления спроса.