Акции TSMC на Тайване побили рекорд на фоне интереса инвесторов к ИИ

Акции TSMC в 2024 году подорожали более чем на 22%, и это способствовало росту фондового индекса Тайваня Taiex до рекордно высокого уровня, пишет Bloomberg. Это произошло за счет того, что выросли котировки производителей микрочипов по всему миру за счет оптимизма инвесторов по поводу сферы искусственного интеллекта. Настроения инвесторов в отношении сектора полупроводников усилили финансовые результаты Nvidia, которые оказались выше ожидаемых, добавляет Bloomberg.