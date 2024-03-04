Адвокаты Усманова добились удаления твитов полиции Германии

Яхта, как и объекты недвижимости в Германии и Италии принадлежат доверительным управляющим безотзывных дискреционных трастов, в которых Усманов не имеет бенефициарных прав, а Исмаилову исключили из трастов после введения санкций ЕС, она попросила считать себя исключенной даже в случае снятия санкций, указывали юристы. Немецкая полиция согласилась с требованиями адвокатов бизнесмена и удалила твиты о «Дильбар».