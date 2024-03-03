Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен

По данным агентства, по меньшей мере пять американских производителей восстанавливают шахты в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. В этих регионах производство урана развивалось до катастрофы на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. Тогда цены на уран резко упали, поскольку такие страны, как Германия и Япония, приступили к реализации планов по поэтапному отказу от ядерных реакторов. В апреле 2023 года ФРГ отключила последние три АЭС. В феврале 2024 года на «Фукусиме-1» произошла утечка воды, содержащей радиоактивные материалы, во время промывки остановленной очистительной установки пресной водой.