Яблочный порог: в январе iPhone занял второе место по онлайн-продажам в РФ

При такой динамике Apple может оказаться лидером российского рынка смартфонов уже в этом году, не исключил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Прецеденты, когда продажи этих гаджетов, по крайней мере, по отдельным моделям, превосходили китайских и корейских конкурентов, уже имели место — например, в свое время iPhone 5s был самым продаваемым смартфоном в РФ почти в течение года, напомнил эксперт. По его словам, ситуация, в которой Apple займет первое место, сложится, если ввоз в РФ смартфонов без контроля со стороны производителя (в том числе, «серый») продолжится, и предложение, как и сейчас, будет превышать спрос.