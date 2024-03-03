Яблочный порог: в январе iPhone занял второе место по онлайн-продажам в РФ

В январе Apple вышла на второе место по онлайн-продажам смартфонов в РФ, потеснив китайские бренды. Доля компании на рынке в штуках составила 14%, при этом за год продажи выросли почти на 60%. Об этом «Известия» узнали из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники: данные подтверждают и участники рынка. Несмотря на санкции и ограничения, сила «яблочного» бренда в РФ по-прежнему очень велика — отказаться от экосистемы iOS сложно, а предложение сейчас превышает спрос: следовательно, гаджет дешевеет, отмечают продавцы электроники и аналитики. Если курс рубля к концу года радикально не изменится, то iPhone может оказаться самым продаваемым смартфоном в РФ, не исключают эксперты.
Серебряное яблочко
В январе 2024 года iPhone занял второе место по онлайн-продажам смартфонов в РФ — это 14% рынка этих гаджетов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия». «Серебряную медаль» Apple поделила с китайским производителем Tecno (так же 14%). Первенство пока у китайского Readme — его доля составила 19%.
В отчете говорится, что за год Apple увеличила долю рынка на 2 п. п., этого хватило, чтобы подняться с третьего места на второе, потеснив с него Realme (КНР). Онлайн-продажи iPhone в РФ за год при этом выросли почти на 60%.
Цифры из отчета в целом соответствуют действительности, подчеркнул источник в одном из импортеров электроники.
— Несмотря на два года с момента прекращения официальной деятельности на нашем рынке, продуты Apple по-прежнему востребованы, — отметил он.
По данным руководителя группы закупок Telecom Mobile «Ситилинк» Павла Работенко, в январе 2024 года популярность iPhone выросла год к году.
— В прошлом месяце смартфоны от Apple стали самыми популярными устройствами в категории по количеству заказов. Объем продаж в январе 2024 года увеличился на 71% и на 58% в штуках относительно января 2023 года. Apple неизменно остается лидером рынка, так как имеет своего покупателя, который из года в год стремится обновить свое устройство, — указывает он.
Несмотря на уход и прекращение официальных поставок на российский рынок, продукция Apple по-прежнему пользуется большим спросом у покупателей, добавила руководитель направления «Apple» компании diHouse Любовь Морозова.
— Среди основных причин не спадающего интереса — приверженность и привычка пользователей к операционной системе iOS и экосистеме Apple. Все данные пользователя привязаны к одной экосистеме, и он вынужден при смене устройства оставаться в ней. Благодаря поставкам по схеме параллельного импорта покупатель не испытывает проблем с доступом к новым продуктам производителя, — отмечает она.
В Wildberries согласны, что гаджеты Apple по-прежнему пользуются высокой популярностью.
— Более того, доля скорее всего продолжит расти, так как эта техника функциональная, высококачественная, при этом еще и модная с долгим сроком использования, — считает представитель маркетплейса.
Apple Pay вполне заменили платежные стикеры, функционал устройств практически на прежнем уровне, сервис и ремонт устройств также доступен, перечислил он.
Есть и другие подсчеты. Так, по данным МТС в целом по российскому рынку (онлайн и оффлайн), Apple сейчас занимает пятое место, а его доля в натуральном выражении составляет 10%.
Сейчас информация по продажам любой техники собирается очень фрагментарно, плюс нигде и никак не учитываются контрафактные продажи, отметил директор сети техники и электроники restore Расим Лемберанский. Восстановление позиций Apple связано в первую очередь с насыщением рынка, широкой дистрибуцией и сильной новинкой — iPhone 15, считает он. Интерес к продуктам этой компании не снижается, несмотря на некоторые ограничения — так происходит потому, что это до сих пор один из самых сильных брендов на рынке, полагает эксперт.
Тот еще фрукт
Apple сохраняет свои позиции на российском рынке и пользуется популярностью у лояльной аудитории в качестве статусного девайса, сказал руководитель департамента «Телеком» «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.
— Отлаженные импортные процессы и поиск наиболее выгодных предложений для закупки позволяют предлагать по конкурентной цене востребованные модели, — отметил он.
По его словам, одним из драйверов роста спроса на iPhone в начале года также традиционно являются весенние праздники, когда технику Apple покупают в качестве подарка.
При такой динамике Apple может оказаться лидером российского рынка смартфонов уже в этом году, не исключил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Прецеденты, когда продажи этих гаджетов, по крайней мере, по отдельным моделям, превосходили китайских и корейских конкурентов, уже имели место — например, в свое время iPhone 5s был самым продаваемым смартфоном в РФ почти в течение года, напомнил эксперт. По его словам, ситуация, в которой Apple займет первое место, сложится, если ввоз в РФ смартфонов без контроля со стороны производителя (в том числе, «серый») продолжится, и предложение, как и сейчас, будет превышать спрос.
— Если не будет резких скачков курсов валют, в перспективе возможно снижение цен и рост спроса на не очень актуальные модели, например, iPhone 11,12,13. Когда покупатель окажется перед выбором — купить за одни и те же деньги премиальный азиатский смартфон или iPhone, — выбор может оказаться в пользу «яблочной» техники, — считает Денис Кусков.
Также он обращает внимание на то, что увеличение спроса на iPhone сейчас выгодно онлайн-торговцам: на его долю приходится почти 50% выручки от продаж смартфонов через интернет в РФ.
Сохранение высоких позиций iPhone на российском рынке объясняется в первую очередь длительным циклом поддержки устройств, выпущенных компанией, сказал Павел Работенко. Помимо этого, важный фактор — собственная экосистема и преимущества от ее использования. Если человек уже использует iPhone ранней модели, скорее всего он обновит его на более актуальное устройство, указывает он.
Шанс занять первое место в РФ у Apple появится в случае, если она прекратит дискриминационную политику в отношении российских пользователей — удаление нужных им приложений, отключение сервисов, сокращение количества способов оплаты, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. В сочетании с конкуренцией между российскими продавцами, усилившейся за последний год, это могло бы привести Apple к очень сильному укреплению позиций на российском рынке, заключает он.