Власти Греции досрочно погасили кредиты вместо помощи фермерам

Он добавил, правительство Мицотакиса досрочно погашало и взносы на 2022 и 2023 годы в 2022 году, и все это делалось для того, чтобы Греция получила желанный инвестиционный уровень, хотя греческий народ затянул пояса еще сильнее. «Согласно сообщениям, правительство дошло до того, что умоляло Германию и другие страны еврозоны принять досрочное погашение платежей за 2024 и 2025 годы. Так, немецкий торговый атташе в Греции в конце июня 2023 года сообщил кабинету, что правительство Германии оказало нам услугу, согласившись на досрочное погашение доли Германии в GLF за 2024 и 2025 годы. И это в то время, как Германия должна нашей стране более 400 миллиардов евро за немецкие репарации и принудительный оккупационный заем», — сказал эксперт.