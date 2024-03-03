«Спишут десятки тысяч»: мошенники придумали новую схему обмана россиян с налогами

— Помните, что сроки на оплату у каждого конкретного налога разные. Если вы не уложитесь в них, то налоговая спишет с вас сумму в принудительном порядке либо заблокирует банковские счета до появления на них средств, — рассказывает Баранов. — При этом в случае, если вас не устроила сумма начисленного налога, можно обратиться напрямую в отделение службы и при необходимости оспорить те или иные действия.