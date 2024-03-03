«Спишут десятки тысяч»: мошенники придумали новую схему обмана россиян с налогами

Схема с налоговой
Аферисты нашли очередной способ обмана россиян под предлогом уплаты налогов. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции» — официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По данным канала, преступники начали рассылать письма от имени крупных банков, в которых рассказывают о новом налоге — якобы со счета человека спишутся десятки тысяч рублей. При этом от платежей можно отказаться, кликнув по ссылке и заполнив специальную форму.
На самом же деле человек переходит на поддельный сайт банка и вводит реальные данные своего личного кабинета. Потом ими смогут воспользоваться мошенники, чтобы украсть деньги со счета.
В случае если пользователь заполнит форму, он рискует не только потерей средств и компрометацией данных. Попав в личный кабинет клиента, мошенники могут даже оформить на него кредит, если им удастся обойти банковскую систему защиты, предупредили в организации.
Старая уловка
По словам адвоката, председателя коллегии «Антонова и партнеры» Екатерины Антоновой, схемы обмана людей, связанные с налогами, существовали и раньше. К примеру, мошенники обещали россиянам вернуть излишне уплаченный налог, уведомляли о задолженности или требовали оплатить штраф за нарушение законодательства. А позже с появлением новых налоговых правил и изменением ставок стали использовать более сложные сценарии, которые могли ввести в заблуждение даже опытных налогоплательщиков.
— Мошенники пользуются тем, что тема налогов актуальна для большинства людей — они боятся заплатить больше или нарушить налоговое законодательство, — отмечает юрист. — Те, для кого эта тема сложна и непонятна, могут запросто поверить преступникам.
В данном случае убедительности придают и письма, которые ничем не отличаются от настоящих, — мошенники полностью копируют шаблон и стиль текста банков. Сайты тоже, как правило, внешне повторяют оригинальные, добавляет ведущий эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов. При этом создать подобный ресурс сможет и мошенник с начальными знаниями web-программирования — исходный код frontend-части каждого сайта, то есть визуальной составляющей, доступен для просмотра всем пользователям интернета. Достаточно лишь открыть консоль разработчика в любом браузере.
— Но мошенники могут получать важные данные и без создания сайтов, например используя вредоносные вложения в письмах, при открытии которых срабатывает скрипт, позволяющий получить доступ не только к одному конкретному сервису, но и ко всем логинам и паролям, которые сохранены на компьютере/телефоне жертвы, — говорит эксперт.
От письма до звонка
По мнению эксперта по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталия Фомина, в целом схему с отказом от уплаты налогов можно отнести к стандартным мошенническим уловкам. Они всегда используют актуальные события, чтобы вызвать доверие большого количества людей и выманить их ценные данные.
— Похожие способы обмана используются во время праздников, чтобы продать туры и подарки по низким ценам, после выхода законов, позволяющих получить льготную ипотеку,
Все сведения, введенные на таком портале, сразу попадают на сервера мошенников. И им остается только указать данные клиента на официальном сайте, а потом позвонить человеку от имени банка для подтверждения входа и попасть в личный кабинет.
— Если у пользователя включена двухфакторная авторизация, попасть в его личный кабинет будет сложнее, но всё равно возможно. В таком случае мошенническая схема разбивается на два этапа: сперва киберпреступникам необходимо получить логин и пароль жертвы, а затем одноразовый код для входа. Его могут запросить под совершенно разными предлогами. К примеру, сказать, что в СМС придет трек-номер почтового отправления, который необходимо сообщить, — поясняет Константин Горбунов.
Между тем на поддельном сайте, где пытается авторизоваться человек, может появиться сообщение о технической ошибке. Так пользователь не сразу поймет, что его обманули, и продолжит сообщать данные, добавляет куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова.
Способы защиты
Для того чтобы не дать мошенникам обмануть себя, руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов советует проверять информацию о налогах и оплачивать их только на официальных ресурсах — сайтах Федеральной налоговой службы (ФНС) и «Госуслуг». Для этого нужно завести личный кабинет и обязательно использовать сложный пароль и двухфакторную аутентификацию.
— Помните, что сроки на оплату у каждого конкретного налога разные. Если вы не уложитесь в них, то налоговая спишет с вас сумму в принудительном порядке либо заблокирует банковские счета до появления на них средств, — рассказывает Баранов. — При этом в случае, если вас не устроила сумма начисленного налога, можно обратиться напрямую в отделение службы и при необходимости оспорить те или иные действия.
О появлении каких-либо новых налогов можно узнать на тех же сайтах ФНС или «Госуслуг» или в официальных СМИ. К любой информации, пришедшей на почту или в мессенджерах, эксперт призывает относиться критически. Банки, которыми любят представляться мошенники, пишут туда редко: обычно они присылают уведомления в приложении, добавляет куратор «Мошеловки» Алла Храпунова.
В свою очередь, Константин Горбунов советует при получении письма внимательно проверять отправителя, а также адреса ссылок, по которым просят перейти, — сравнить с официальным сайтом банка.
— Если внешне сайт можно подделать, то оставить оригинальным его URL-адрес у злоумышленников не получится: домены всегда уникальны, и нужно искать странные символы, например лишние буквы, — поясняет эксперт «Кода безопасности».
Если у человека остались вопросы по теме или сам текст показался сомнительным, лучше перезвонить в службу поддержки клиентов организации. Но только по номеру на официальном сайте, а не по указанному телефону.
Если человек все-таки ввел личные данные для входа на мошенническом ресурсе, нужно сразу позвонить в техническую поддержку банка или воспользоваться мобильным приложением, чтобы заблокировать личные счета и изменить данные для входа. Банковская система устроена так, что деньги переводятся не сразу, поэтому перевод злоумышленникам можно будет аннулировать, заключает эксперт «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин.