Штрафы для отелей за нарушение сроков информирования о постояльцах могут снизить в разы

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Вадим Прасов в беседе с ТАСС отметил, что подобные нарушения не связаны «со злым умыслом», с тем, что отель не хочет выполнять свои обязательства по постановке на учет. «[Порой] он просто физически не может это исполнить по причине, допустим, того, что программный комплекс не работает», — объяснил эксперт. По его словам, законопроект является «абсолютно оправданным», так как снизит административную нагрузку на бизнес.