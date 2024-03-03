Шел мимо кризис: когда ключевую ставку могут понизить до 13%

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта. В Ассоциации банков России предполагают, что параметр, скорее всего, снижен не будет. Наоборот, есть небольшая вероятность, что могут рассмотреть и корректировку ключевой ставки вверх. Основная причина: пока нет последовательного стабильного снижения инфляции. Однако большинство членов совета директоров ЦБ ожидают, что условия для начала снижения ключевой ставки сложатся уже во второй половине 2024-го. Инвесторы прогнозируют, что по итогам года ключевую ставку могут понизить вплоть до 10%. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин считает, что при сохранении годовой инфляции на текущем уровне «достижением» будет ставка на уровне 15%. Подробности — в материале «Известий».