Шел мимо кризис: когда ключевую ставку могут понизить до 13%

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта. В Ассоциации банков России предполагают, что параметр, скорее всего, снижен не будет. Наоборот, есть небольшая вероятность, что могут рассмотреть и корректировку ключевой ставки вверх. Основная причина: пока нет последовательного стабильного снижения инфляции. Однако большинство членов совета директоров ЦБ ожидают, что условия для начала снижения ключевой ставки сложатся уже во второй половине 2024-го. Инвесторы прогнозируют, что по итогам года ключевую ставку могут понизить вплоть до 10%. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин считает, что при сохранении годовой инфляции на текущем уровне «достижением» будет ставка на уровне 15%. Подробности — в материале «Известий».
Какой будет ключевая ставка при стабилизации курса рубля
В настоящее время ключевая ставка сохраняется на уровне 16%. На днях в ходе февральского заседания совета директоров Банк России обнародовал подробности обсуждения, которое касалось изменений параметра. Некоторые представители ЦБ убеждены, что условия для снижения ставки сложатся чуть раньше второй половины 2024 года благодаря устойчивому снижению инфляции. Отдельные участники заседания не исключали, что снижение начнется несколько раньше. Члены совета директоров ЦБ сошлись на том, что благодаря ужесточению денежно-кредитной политики инфляционное давление постепенно ослабевает. Если в июле — ноябре 2023 года рост цен в среднем составил 11,3%, то в декабре — январе — всего 6,5%. При этом в целом инфляционное давление в январе сохранялось примерно таким же, как в декабре.
Как пояснил «Известиям» бывший глава ЦБ, экс-министр финансов Сергей Дубинин, снижение ключевой ставки станет целесообразным по логике Банка России только тогда, когда будет достаточно устойчивое торможение инфляции.
— То есть смотреть будут не на год к году, а, скажем, за прошедший месяц. Должны замедлиться понедельный и помесячный темпы роста цен, а курс рубля к доллару и евро (пересчитываются в юани) стабилизироваться. В этот момент цены станут ниже для российских импортеров, — уточнил финансист.
Также должен будет замедлиться рост объема кредитования по раздутым, как считает ЦБ, показателям доли льготной ипотеки, которая сейчас составляет порядка 70−80% от всей выдаваемой ипотеки.
По словам Сергея Дубинина, почти вся ипотека, которая сейчас оформляется, ниже рыночных ставок кредитов, и наиболее обеспеченная часть кредитования оказывается льготной. На данный момент это метод поддержания ключевой отрасли — самих строителей, девелоперов. Если перестать такую поддержку оказывать, то, как подсказывает китайский опыт, может образоваться «пузырь», замечает он.
Расчеты при моделировании экономики дают основания ожидать замедления роста инфляции до 6,9% в 2024 году, считают в ЦБ. При положительном варианте после этого ключевая ставка может опуститься до 13−14%.
— Мой благоприятный сценарий далеко не самый ожидаемый, по нему потребуется найти дополнительные средства для пополнения бюджета, которые необходимы двум крупнейшим направлениям. Это оборона и социальная политика, — уточняет экс-глава ЦБ РФ.
По его словам, пополнение бюджета будет достаточно сложным и проблемным, но надо учесть, что сейчас уже вовсю обсуждаются перемены в принципах налогообложения, переход от гладкой к прогрессивной шкале. В этом контексте, вероятно, будет наращиваться и госдолг, отметил собеседник, уточнив, что для России это не является кризисом.
— У РФ очень низкий госдолг, меньше 20% суммарного ВВП, — отметил эксперт.
Сергей Дубинин прогнозирует, что ключевая ставка по итогам года может быть понижена до 15%
— Такой прогноз не катастрофический, но и не столь оптимистичный, как у Банка России. Он будет реален при сохранении годовой инфляции на текущем уровне, и это было бы большим достижением, — добавил эксперт.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечает, что в настоящее время ставки на кредитном и депозитном рынке выросли, то есть эффект от повышения ключевой ставки реализован практически полностью.
— Поведение потребителей тоже меняется, но не так быстро: спрос сокращается, заметно выросли сбережения, постепенно увеличивается доля граждан, которые предпочитают откладывать свободные средства, а не тратить их. То есть меры по ужесточению денежно-кредитной политики дают свои результаты, — говорит депутат.
На его взгляд, Банк России в ближайшее время мог бы вернуться к снижению ключевой ставки. Вполне возможно, что регулятор возьмет некоторую паузу, чтобы оценить стабильность трендов на уменьшение инфляции и инфляционных ожиданий, полагает он. По мнению депутата, вполне реально начать снижение ставки с постепенным увеличением шага и достичь уровня в 10−12% к концу 2024-го — началу 2025 года.
С этим мнением согласен и директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ, учреждена ЦБ и крупнейшими организациями финрынка) Вениамин Каганов.
— Сигналом к смягчению денежно-кредитной политики станет устойчивое снижение показателей инфляции и повышенных сейчас инфляционных ожиданий. Текущие темпы месячной инфляции с учетом сезонности в пересчете на год в декабре замедлились до 6,5%. И поскольку решения ЦБ по ставке действуют на инфляцию отложенно, в горизонте III-VI кварталов, результат нынешних 16% мы увидим во втором полугодии 2024 года, — подтвержадет Каганов. В первом полугодии показатель скорректирует повышение тарифов ЖКХ, добавил эксперт.
По мнению источника «Известий» в Минфине, позитивным фактором сокращения инфляционных ожиданий могут стать как снижение волатильности рубля, так и возврат экономики к траектории сбалансированного роста. В этом случае снижение внутреннего спроса также будет отражать снижение инфляционных ожиданий, а значит позволит проводить менее жесткую денежно-кредитную политику.
Условия для снижения ключевой ставки
Условия для снижения ставки назревают, подтверждает главный экономист по России и СНГ+ Ренессанс Капитал Софья Донец. По ее мнению, залогом этого стал сам факт рекордного уровня ставки (с коррекцией на инфляцию) с момента ее введения в 2013 году. Ключевая ставка оказывалась на уровне выше 15% только дважды: в конце 2014-го — начале 2015-го года и весной 2022-го. Но эти эпизоды были, во-первых, очень краткими, а во-вторых, в эти периоды участники рынка жили в условиях фактической и ожидаемой двузначной инфляции, отмечает финансовый аналитик.
— Сейчас инфляция повышена относительно цели, но она заметно ниже 10%. Запас для снижения ключевой ставки значительный, остается вопрос траектории. Мы видим окно для начала снижения уже к лету, хотя традиционно консервативный регулятор может отложить его и на третий квартал текущего года, — говорит Софья Донец. В случае отложенного сценария траектория снижения показателя может быть более «крутой», предвидит эксперт.
Экономист по России и СНГ+ Ренессанс Капитал Андрей Мелащенко уверен, что условия для понижения ключевой ставки пока не столь очевидны. Хотя темпы роста кредитования снижаются, и национальная валюта стабилизировалась, но продолжающийся рост заработных плат способствует увеличению потребительской активности. А это вместе с государственным спросом поддерживает повышение цен.
— Экономика адаптировалась к высокой ставке, в корпоративном секторе всё больше кредитов и размещений облигаций осуществляются по плавающим ставкам, растет роль программ льготного кредитования. Денежно-кредитные условия существенно ужесточились, но оперативные данные не свидетельствуют о грядущей рецессии, — подчеркивает аналитик. По мнению экспертов, по итогам 2024 года ключевая ставка может быть снижена вплоть до 10%.
Руководитель Центра странового анализа Евразийского банка развития (ЕАБР) Марина Мелихова замечает, что повышение процентных ставок во второй половине 2023 года оказало сдерживающий эффект на инфляционные процессы: рост цен замедлился до 0,5% месяц к месяцу (м/м) с устранением сезонности по сравнению с пиковыми значениями в осенние месяцы (среднемесячный темп роста цен в осенние месяцы прошлого года составлял 0,9% м/м с устранением сезонности).
— Однако инфляционное давление на текущий момент оцениваем как повышенное. Ключевым проинфляционным фактором этого года будет стимулирующая бюджетная политика. В ближайшие месяцы ожидаем сохранения инфляции на уровне около 0,5% м/м с устранением сезонности, как это было в среднем за последние два месяца, — говорит Марина Мелихова.
На горизонте года эксперт прогнозирует ослабление внутреннего спроса и замедление предложения в условиях естественных ограничений производственных мощностей и трудовых ресурсов.
Как высокая ключевая влияет на потребителя
Замгендиректор Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов убежден, что потребительские инфляционные ожидания продолжают оставаться высокими: россияне не просто декларируют текущий рост цен, но и ожидают, что траты на основные потребительские товары будут расти.
Аналогичные оценки со стороны бизнеса стабилизировались за последний год-полтора, но ожидания продолжающегося роста цен у предпринимателей также остаются высокими, а деловой климат внутри страны оценивается весьма умеренно.
— Если говорить об условиях для понижения ключевой ставки в аспекте потребительских настроений, то такие условия пока не сформированы, и в настоящее время оснований говорить о том, что они появятся ко второму полугодию, подчеркну, именно в потребительском аспекте, пока нет, — считает Аймалетдинов.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков согласен с тем, что пока условия для снижения ключевой ставки не созрели.
— На ближайшем заседании совета директоров Банка России в марте ставка, скорее всего, не будет снижена. Наоборот, есть небольшая вероятность, что могут рассмотреть корректировку ключевой ставки вверх. Основная причина — пока нет последовательного стабильного снижения инфляции, — говорит Войлуков.
Собеседник обращает внимание на цифры: в конце 2023-го и начале 2024 года отмечалось постепенное уменьшение инфляции. Но февраль внес изменения: на 26 февраля годовая инфляция выросла до 7,57%, в то время как по итогам прошлого года она снизилась до 7,42%.
— В январе текущего года показатели инфляции оставались на стабильном уровне, а в феврале мы видим медленный рост вверх. Именно эти факторы, в том числе, не позволяют начать обсуждение по снижению ключевой ставки, — отмечает Войлуков.
Председатель правления «Реалист Банка» Владимир Эльманин акцентирует, что, несмотря на некоторые успехи в замедлении темпов инфляции, для достижения целевого уровня и последующей стабилизации показателя необходимо, чтобы ставка оставалась высокой продолжительное время.
— Потребительское поведение говорит о склонности к сбережению, и это замедлило рост покупательской активности и охладило спрос на импорт. Вместе с тем внутренний спрос опережает текущие производственные возможности. Рост экономики за 2023 год составил 3,6%, но не был сбалансированным, и это создает риски для инфляции, — пояснил Владимир Эльманин.
Директор «S+Консалтинг» Евгений Романенко прогнозирует, что при оптимистичном сценарии к концу 2024 года ключевая ставка может снизиться до 12%. Скорость снижения будет зависеть от стабилизации курса рубля и возвращения инфляции к целевому показателю в 4%, а также от инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Депутат Анатолий Аксаков считает, что сейчас инвестиционная активность предприятий сохраняется на достаточно высоком уровне, несмотря на рост ставок по кредитам, но запас ресурсов у компаний не бесконечен.
— Банки могут еще повысить ставки, чтобы компенсировать отмену регуляторных послаблений. При этом новые механизмы привлечения долгосрочных сбережений граждан через ПИФы, страхование и ИИС-3, законодательная база для которых была создана в прошлом году, заработают не сразу. А снижение ключевой ставки будет иметь важное значение, поскольку банковские кредиты пока остаются основным источником финансирования краткосрочных и среднесрочных проектов, — заключил депутат.