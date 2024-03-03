Россия во втором квартале 2024 года сократит поставки нефти на 471 тыс. б/с

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака. В первом квартале 2024 года этот объем составлял 500 тыс. баррелей в сутки.
«Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — говорится в заявлении.
При этом в апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки. В мае снижение добычи составит 400 тыс. б/с, экспорт — 71 тыс. б/с, в июне — 471 тыс. б/с.
Дополнительные объемы сокращения добычи РФ в будущем будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий, отметил Новак.