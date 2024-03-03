Россия во втором квартале 2024 года сократит поставки нефти на 471 тыс. б/с

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия сократит добычу и экспорт нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. баррелей в сутки в рамках добровольных обязательств ОПЕК+. Об этом говорится в заявлении вице-премьера России Александра Новака. В первом квартале 2024 года этот объем составлял 500 тыс. баррелей в сутки.