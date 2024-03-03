ОПЕК+ продолжит сокращение добычи до лета

Правительство РФ в рамках договоренностей ОПЕК+ объявило о продлении добровольного сокращения добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов на второй квартал 2024 года. Так, Россия обязывается добровольно снизить добычу нефти на 471 тыс. баррелей в сутки (б/с) к концу второго квартала. Фактически это является продолжением тех договоренностей, которых страны ОПЕК+ достигли осенью прошлого года, такой шаг был ожидаем рынком. РФ прибегала к снижению экспорта и в прошлом году, но это мало повлияло на добычу нефти, которая снизилась лишь на 1%.