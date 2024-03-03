ОПЕК+ продолжит сокращение добычи до лета

РФ пообещала добровольно сократить добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов во втором квартале 2024 года на 471 тыс. б/с в рамках «мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков». Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак. Господин Новак сказал, что добровольное сокращение добычи проводится «в координации с некоторыми странами—участницами ОПЕК+». О продлении своих сокращений уже объявили Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир, Оман.
Фактически речь идет о продлении обязательств, которые Россия уже брала на себя осенью 2023 года на первый квартал 2024 года.
Тогда речь шла о снижении экспорта на 500 тыс. б/с нефти и нефтепродуктов, но российские власти не раскрывали, в какой пропорции будут снижаться эти поставки. Осенью правительство вводило эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива для насыщения внутреннего рынка, поэтому на экспорте нефти обязательства в рамках ОПЕК+ практически не отразились. С марта Россия вновь ввела эмбарго на экспорт бензина. Управление экспортом нефтепродуктов позволяет российским властям увеличивать поставки на внутренний рынок, в то же время декларируя снижение общего нефтяного экспорта в рамках сделки ОПЕК+.
На практике действия властей мало отразились на экспорте нефти и ее общей добыче в России. По данным Александра Новака, РФ в прошлом году сократила добычу на менее чем 1%, до 530 млн тонн. По его прогнозу, в 2024 году добыча в РФ составит 520−530 млн тонн. Согласно сделке ОПЕК, квота России на 2024 год составляет 9,95 млн б/с (без учета газового конденсата).
Александр Новак впервые раскрыл детали сокращения добычи и экспорта нефти во втором квартале. По его словам, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тыс. б/с, а экспорта — 121 тыс. б/с, в мае — 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно. В июне объем сокращения добычи достигнет 471 тыс. б/с. Базой для сокращения экспорта будет средний уровень за май—июнь 2023 года.
«Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий», — заявил Александр Новак.
Дмитрий Козлов