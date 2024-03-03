Мир предупредили о втором «китайском шоке»

Резкий рост темпов китайского импорта разорил многие местные производства. США, например, потеряли более 2 миллионов рабочих мест с 1999 по 2011 год. Сейчас же Китай удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, в первый раз это помогло сдержать инфляцию. Между тем профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор предупреждает, что в этот раз все будет иначе, поскольку в нынешних условиях Китай конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции, так что у стран Запада есть все поводы для тревоги.