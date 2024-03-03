Кувейт продлил добровольное сокращение добычи нефти на 135 тыс. б/с до июня

Кувейт в течение первого квартала 2024 года взял на себя обязательства по сокращению производства на 135 тыс. б/ с. Он стал первой страной из государств ОПЕК+, которая объявила о продлении мер по снижению добычи нефти. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что о продлении добровольного снижения добычи до июня договорились все страны, взявшие на себя эти обязательства.