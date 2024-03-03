Крыму выделили за 10 лет почти 6 млрд рублей на ремонт объектов культуры

Одним из важнейших сооружений Крыма является Ханский дворец — это один 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, в настоящее время — не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируется в 2024 году.