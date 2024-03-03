Инфраструктура курорта у Байкала обойдется в 9 млрд рублей бюджетных средств

«Сейчас мы инициировали процедуру передачи участка из федеральной в областную собственность. Затем будет разработан областной закон, которым мы утвердим правила на использование участка лесного фонда в интересах туристско-рекреационной зоны. Дальше земельный участок будет разделен на 27 лотов, соответственно, 27 инвесторов зайдут. В создание инфраструктуры будет вложено 9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Нам бы хотелось, чтобы там был централизованный коллектор с соблюдением всех санитарных норм. К этой инфраструктуре можно будет подключить и те земельные участки, на которых расположены частные жилые дома», — сказал Кобзев.