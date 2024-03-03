«Фосагро» выделила дополнительно $3 млн на программы ФАО

Как уточняется, на полученные дополнительные средства ФАО планирует приобрести 1 200 специальных наборов для оценки состояния почвы, чтобы передать их фермерам, получившим сертификат о прохождении обучения по программе. Кроме того, в рамках этого рассчитанного на три года проекта через Глобальную сеть почвенных лабораторий (ГЛОСОЛАН) планируется содействовать внедрению надежных и точных методов анализа почвы и удобрений, а также укреплению Международной сети по плодородию почв и удобрениям. Последнее предполагает применение более эффективных и экологически безопасных методов использования удобрений. Еще одно важное направление работы, предусмотренное в рамках этого проекта, как указывают в ФАО, — применение экосистемных решений с целью восстановления загрязненных сельскохозяйственной деятельностью почв.