Фондовый рынок в преддверии мартовских праздников

На следующей неделе в понедельник будет опубликовано февральское значение индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin. Предыдущее значение находилось на уровне 52,7 пункта. В среду инвесторам станет доступна динамика экспорта и импорта в Германии по итогам января 2024.
В декабре наблюдалось снижение показателей на 4,6% в соотношении месяц к месяцу и 6,7% месяц к месяцу соответственно. Кроме того, в это день будет опубликована аналогичная статистика из Китая по итогам февраля 2024. Экономисты ожидают рост экспорта на 2,5% в соотношении год к году и рост импорта на 2,0% в соотношении год к году. Торговый баланс прогнозируется на отметке $107 млрд. Прошлое значение составляет $75,3 млрд.
Ключевым событием данной недели станет заседание ЕЦБ и его решение по уровню процентной ставки. Экономисты прогнозируют сохранение показателя на уровне 4,5% годовых. В пятницу инвесторам станет доступна важная статистика из еврозоны: изменение занятости в еврозоне (в соотношении год к году) и динамика ВВП. Изменение занятости ожидается, что сохранится на отметке 1,3% в соотношении год к году.
Динамика ВВП ожидается слабой, но положительной — рост на 0,1% в годовом выражении. Вечером в пятницу будет размещена февральская инфляция в КНР. Прогнозные уровни находятся на отметке 0,4% в соотношении год к году.
На российском рынке традиционно в середине неделе будут опубликованы данные по инфляции в РФ за период с 27 февраля по 4 марта. Во вторник будет размещена февральская оценка индекса деловой активности в секторе услуг России. Прошлое значение находилось на уровне 55,8 пункта.
Среди корпоративных событий российского рынка выделим в начале неделе публикацию отчетности и онлайн-конференцию РусАгро (AGRO) по итогам 4 квартала и 12 месяцев 2023 г. Затем 5 марта МТС (MTSS) осуществит раскрытие результатов 4 квартала 2023 г. В этот же день Совет директоров Московской бирж (MOEX) рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 г.
6 марта будут опубликован результаты за 2023 год компаниями РусГидро (HYDR) и Группой Позитив (POSI). В четверг Полиметалл (POLY) проведет ВОСА по одобрению соглашения о продаже российского бизнеса. Кроме того, в этот день состоится собрание акционеров Яндекса (YNDX) по одобрению сделки по реструктуризации.
Среди западных компаний, которые опубликуют отчетность, стоит обратить внимание на Target (TGT), JD.com Inc (JD), Franco-Nevada (FNV), Nio (NIO), Campbell Soup (CPB), Broadcom (AVGO), Marvell (MRVL).
Напомним, что 8 марта — нерабочий праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
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