Фондовый рынок в преддверии мартовских праздников

В декабре наблюдалось снижение показателей на 4,6% в соотношении месяц к месяцу и 6,7% месяц к месяцу соответственно. Кроме того, в это день будет опубликована аналогичная статистика из Китая по итогам февраля 2024. Экономисты ожидают рост экспорта на 2,5% в соотношении год к году и рост импорта на 2,0% в соотношении год к году. Торговый баланс прогнозируется на отметке $107 млрд. Прошлое значение составляет $75,3 млрд.