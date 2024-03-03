Эксперт назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона

«Во всех случаях слишком заниженная стоимость автомобиля — это первый признак аферы. На таких интернет-площадках, как правило, предлагают машины по цене на 30−40% ниже рыночной», — предупредил он.
После этого со стороны злоумышленников исходит просьба оплаты услуги посредника с помощью криптовалюты, что является еще одним поводом для беспокойства.
Помимо этого, Амиров отметил, что организацию-посредника следует выбирать с особым вниманием, поскольку приобретение авто с зарубежного аукциона связано с широким рядом сопутствующих рисков.
«В стандартной легальной схеме оплата делится на три части: первая — при заключении договора, вторая — когда автомобиль найден на аукционе, третья — на этапе оформления документов Нужно учитывать, что все машины на аукционах имеют так или иначе какую-то историю страхового случая — там не продают автомобили без дефектов. Поэтому пользуйтесь услугами только проверенных компаний», — подчеркнул он.
Ранее, 22 февраля, в банке ВТБ рассказали, что в России распространена схема мошенничества, когда злоумышленники звонят от лица сотрудников налоговой службы, госорганов, банков и полиции. Они запугивают жертву заявлениями о подозрительных переводах с ее счетов за границу.