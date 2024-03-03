Эксперт назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона

«В стандартной легальной схеме оплата делится на три части: первая — при заключении договора, вторая — когда автомобиль найден на аукционе, третья — на этапе оформления документов Нужно учитывать, что все машины на аукционах имеют так или иначе какую-то историю страхового случая — там не продают автомобили без дефектов. Поэтому пользуйтесь услугами только проверенных компаний», — подчеркнул он.