Власти Нигерии потребовали от Binance компенсации в размере $10 млрд

«На платформе Binance работают люди, которые фиксируют обменный курс, что быстро влияет на экономику Нигерии в то время, когда страна пытается стабилизировать ее», — сообщил советник президента Нигерии Байо Онануга. Он также добавил, что Binance, как и другие криптовалютные компании, не зарегистрирована в соответствии с законами Нигерии. «Мы просим около $10 млрд в качестве компенсации за ущерб, который за очень короткое время почти испортил нашу экономику», — добавил советник президента Нигерии.