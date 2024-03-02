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Власти Нигерии потребовали от Binance компенсации в размере $10 млрд

Правительство Нигерии запросило у криптобиржи Binance компенсацию ущерба в размере $10 млрд в связи с манипулированием обменным курсом национальной валюты — найры (NGN). Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительство Нигерии.
Источник: Reuters

По данным правительства, Binance повлияла на рост курсов иностранных валют в Нигерии посредством спекуляций с найрой, из-за чего курс национальной валюты упал почти на 70% за последние несколько месяцев.

«На платформе Binance работают люди, которые фиксируют обменный курс, что быстро влияет на экономику Нигерии в то время, когда страна пытается стабилизировать ее», — сообщил советник президента Нигерии Байо Онануга. Он также добавил, что Binance, как и другие криптовалютные компании, не зарегистрирована в соответствии с законами Нигерии. «Мы просим около $10 млрд в качестве компенсации за ущерб, который за очень короткое время почти испортил нашу экономику», — добавил советник президента Нигерии.

По данным Financial Times, руководители Binance, которые прилетели в страну после решения властей запретить несколько сайтов по торговле цифровыми активами, были задержаны местными правоохранителями. Советник президента Нигерии уточнил, что топ-менеджеры компании сотрудничают с местным правительством для «предоставления дополнительной информации».

Пресс-секретарь президента Закари Миджиньява сообщил, что сотрудники биржи под следствием, их допрашивают в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка.

В 2023 году Центробанк Нигерии снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка. Однако ограничения на торговлю и хранение цифровых активов для нигерийских банков по-прежнему действуют — они вступили в силу еще в феврале 2021 года.

Анастасия Ларина