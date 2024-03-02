В Турции отметили снижение экспорта в РФ в феврале с $1 млрд до $670 млн

Показатели за январь — февраль также снизились до $1,29 млрд по сравнению с $2,04 млрд за тот же период 2023 года. По состоянию на февраль экспорт в Россию в общем объеме турецкого экспорта составляет 3,2%.
Лидерами среди экспортного направления турецкой торговли в феврале стали Германия ($1,723 млрд) и США ($1,33 млрд).
При этом Россия в феврале заняла первую строчку в списке стран, откуда были импортированы наибольшие объемы товаров и услуг ($4,15 млрд). Доля РФ в турецком импорте составила 14,8% во втором месяце текущего года. За РФ следуют Китай ($3,43 млрд) и Германия ($2,22 млрд).