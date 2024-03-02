В экономике ЕС заметили «последний вздох инфляционного монстра»

Снижение инфляции за последний год в значительной степени связано с замедлением инфляции в энергетики — это, в свою очередь, связано с эффектом высокой базы. Кроме того, процессу дефляции способствовало ужесточение денежно-кредитной политики, пояснили в регуляторе «Мы ожидаем дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, и это то, что необходимо увидеть Совету управляющих, прежде чем снижать процентные ставки», — оценивают экономисты Bloomberg.