Ушли от ставки: крупные банки начали снижать доходность по вкладам

Крупные банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, узнали «Известия». Доходность по краткосрочным депозитам упала на 0,2−0,7 п.п. За последние две недели условия ухудшили как минимум четыре крупных организации. Хотя ключевая сохраняется на уровне 16%, регулятор дал сигнал, что пик ее значения уже пройден. По ожиданиям экспертов, во втором полугодии основной показатель снизят до 12−13% — вслед за ним вниз будут корректироваться и доходности банков. Под какой процент деньги можно положить сейчас и стоит ли торопиться — в материале «Известий».
Насколько упала доходность по вкладам
За неделю ставки на вклады упали 0,2−0,7 п.п., рассказали «Известиям» в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни». Чаще всего снижается доходность по краткосрочным депозитам на три-шесть месяцев. Аналогичная тенденция наблюдается и в линейке долгосрочных продуктов, но пока не так заметно — на 0,1−0,2 п.п., уточнили там.
В «Финуслугах» уточнили, что к 29 февраля доходность вкладов на три месяца в среднем составляла 14,7%. Депозиты на полгода и год предлагаются под 14,4% и 12,8% годовых. На конец февраля, согласно данным «Финуслуг», максимальные ставки в топ-50 банков на трехмесячные депозиты достигают 17,8%, на полгода — 16%, 12 месяцев и более — 15,5%.
По данным «Сравни», из числа крупных игроков ставки по сберегательным продуктам снизили в МКБ. С начала этой недели проценты сократили в Хоум Банке, а на прошлой (19−25 февраля) — в Росбанке и «Ренессансе», рассказали «Известиям» в «Финуслугах». В «Сравни» также сообщили, что условия ухудшил «Сбер», однако в самом банке сказали, что не корректировали ставки. Ранее 16 февраля в «Сбере» поясняли, что фактически ставка по «СберВкладу» не снижена, а изменение ее размера связано с тем, что банк отказывается от указания эффективных ставок при информировании клиентов.
«Известия» спросили топ-30 банков, включая упомянутые кредитные организации, об изменении условий по депозитным продуктам и планах по их коррекции. Хоум Банк подтвердил, что снизил ставки по срочным вкладам на три и шесть месяцев на 0,25−0,5 п.п. Наибольший процент по депозитам составляет 15,5%, по накопительным счетам — 16%, добавили там.
В ВТБ сообщили, что как по среднесрочным депозитам, так и накопительным счетам предлагают для всех клиентов доходность на уровне ключевой (до 16% годовых).
Планов менять ставки по вкладам для розничных клиентов нет, сообщили и в ПСБ. Условия по таким инструментам не пересматривалась, сказали в банке «Зенит». Впрочем, там отметили, что на рынке началась коррекция доходностей сберегательных продуктов.
О том, что не меняли ставки рассказали также в «Открытии», МТС Банке, Крымском РНКБ и Новикомбанке. В последней организации заверили, что до конца марта не планируется никаких подвижек по доходности депозитов и накопительных счетов. В Совкомбанке и банке «ДОМ.РФ», напротив, поделились улучшением условий по таким продуктам.
Что влияет на изменение ставок
Ключевой фактор, влияющий на падение доходности сберегательных продуктов, — политика Банка России, отметил эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов. Он напомнил, что в середине февраля регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако он дал понять, что пик по этому показателю пройден и в будущем, скорее всего, стоит ожидать смягчения политики.
При таком раскладе банки должны плавно адаптироваться к решению ЦБ, корректировать свою депозитную и кредитную политику, а также показатели ликвидности, добавил эксперт.
— На фоне высоких ставок банки испытывали достаточно хороший приток средств для финансирования активных операций. Поэтому необходимость привлекать клиентов за счет доходности у них могла снизиться, — отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Пока банки ориентируются именно на сигналы регулятора, а не на его действия. Единый тренд на уменьшение ставок по вкладам может возникнуть, если Банк России перейдет к явному смягчению политики, уверен руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов. По его словам, условиями для этого должны стать стабильное замедление роста цен и снижение инфляционных ожиданий.
Когда стоит ждать снижения доходности по вкладам
Начало цикла снижения ключевой ставки возможно во втором полугодии 2024-го, считает управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. При этом, по прогнозам аналитиков, вряд ли ставка ЦБ опустится ниже 10−12% к концу года. Поэтому существенного движения по доходности вкладов в ближайшее время ждать не стоит, полагает он.
Аналогичный прогноз сделал и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах 17-й Зерновой конференции 1 марта. По его ожиданиям, Центробанк может начать снижение ключевой ставки в ближайшие недели, а к концу 2024 года опустить этот показатель до 12−13% годовых.
— В первой половине 2024-го ставки по краткосрочным депозитам, вероятно, будут вблизи сегодняшних уровней 11−15%, — уверен начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. — Во втором полугодии — ключевая снизится до 12%, а значит — доходности по вкладам с некоторым опережением начнут корректироваться вниз.
К осени ставки выше 14% уже не будет, спрогнозировал Эван Голованов. Он рекомендует для краткосрочных целей обратить внимание на накопительные счета с приветственными ставками для новых клиентов, а для долгосрочных — ОФЗ, которые в перспективе будут прибыльнее депозитов. При этом не стоит забывать о валютных инвестициях и в целом диверсификации своих сбережений.
В банках пока продолжают фиксировать повышенный интерес к вкладам. В ВТБ ожидают, что за февраль-март прирост объема частных средств по банковской системе РФ может достигнуть 900 млрд рублей.
По актуальным данным ЦБ, на начало 2024-го россияне держали на депозитах 29,3 трлн рублей против 22,6 трлн годом ранее.