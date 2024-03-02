Ушли от ставки: крупные банки начали снижать доходность по вкладам

По данным «Сравни», из числа крупных игроков ставки по сберегательным продуктам снизили в МКБ. С начала этой недели проценты сократили в Хоум Банке, а на прошлой (19−25 февраля) — в Росбанке и «Ренессансе», рассказали «Известиям» в «Финуслугах». В «Сравни» также сообщили, что условия ухудшил «Сбер», однако в самом банке сказали, что не корректировали ставки. Ранее 16 февраля в «Сбере» поясняли, что фактически ставка по «СберВкладу» не снижена, а изменение ее размера связано с тем, что банк отказывается от указания эффективных ставок при информировании клиентов.