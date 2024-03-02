Совет директоров «Интер РАО» избрал новых членов правления компании

«Избрать членом правления — первым заместителем генерального директора ПАО “Интер РАО” первого заместителя генерального директора Дрегваля Сергея Георгиевича с 1 марта 2024 года сроком на пять лет», — следует из сообщения.
В феврале Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года. Вице-губернатором он стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании. На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.
Также совет директоров «Интер РАО» принял решение с 1 марта на пять лет избрать членами правления руководителя центра корпоративных и имущественных отношений Тамару Меребашвили, руководителя центра розничного бизнеса Дмитрия Орлова и руководителя центра снабжения Сергея Виноградова.
При этом досрочно прекращены полномочия двух членов правления — Дмитрия Филатова и Юрия Шарова.
«Интер РАО» работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.