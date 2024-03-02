Совет директоров «Интер РАО» избрал новых членов правления компании

В феврале Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года. Вице-губернатором он стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании. На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.