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Совет директоров «Интер РАО» избрал новых членов правления компании

МОСКВА, 2 марта./ТАСС/. Совет директоров «Интер РАО» избрал четырех новых членов правления компании. В их числе бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль, говорится в материалах компании.
Источник: РИА "Новости"

«Избрать членом правления — первым заместителем генерального директора ПАО “Интер РАО” первого заместителя генерального директора Дрегваля Сергея Георгиевича с 1 марта 2024 года сроком на пять лет», — следует из сообщения.

В феврале Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства Санкт-Петербурга, где работал с 2020 года. Вице-губернатором он стал в 2021 году. До этого руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», работал в «Алтайэнергосбыт» и Томской энергосбытовой компании. На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

Также совет директоров «Интер РАО» принял решение с 1 марта на пять лет избрать членами правления руководителя центра корпоративных и имущественных отношений Тамару Меребашвили, руководителя центра розничного бизнеса Дмитрия Орлова и руководителя центра снабжения Сергея Виноградова.

При этом досрочно прекращены полномочия двух членов правления — Дмитрия Филатова и Юрия Шарова.

«Интер РАО» работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.