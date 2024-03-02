Решетников: экономика РФ сможет выйти к устойчивому росту ВВП в 3% к 2030 году

«Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим», — сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Максим Решетников напомнил, что в 2024 году прогнозируется рост ВВП более 2%, однако точные цифры ведомство представит в апреле, когда проанализирует данные за начало года.