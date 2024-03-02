Решетников: экономика РФ сможет выйти к устойчивому росту ВВП в 3% к 2030 году

«Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть, с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году. Окончательные цифры по динамике в апреле представим», — сказал министр журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Максим Решетников напомнил, что в 2024 году прогнозируется рост ВВП более 2%, однако точные цифры ведомство представит в апреле, когда проанализирует данные за начало года.
По словам министра, послание президента Федеральному собранию представляет комплексную программу на шесть лет, в которой обозначены основные курсы развития российской экономики. «Это все, что касается развития экономики предложения, это был как раз трек, связанный с нацпроектом технологического лидерства, достаточно большая повестка заявлена», — сказал господин Решетников.
Он также отметил важность поддержки российского внутреннего туризма и предложенный президентом механизм поддержки регионов. «Это и списание задолженности при условии, что регионы будут направлять средства на поддержку инфраструктуры, это, по сути, продолжение механизма 1704 (то, о чем регионы просили), и инфраструктурные бюджетные кредиты — реинвестирование того, что будет регионами возвращаться по этой линии, и новые средства», — подытожил министр экономики.
29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В своей речи президент заявил, что все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой. Также он предложил составлять шестилетний план развития экономики, а не трехлетний.
Александра Горошилова