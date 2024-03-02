Регионы с низкой рождаемостью получат финансирование с учетом данных Росстата

Во внимание также примут региональные программы, которые с июля 2023 года были приняты во всех регионах и финансируются за счет средств субъектов. «Президент принял решение о выделении дополнительной финансовой поддержки регионам, это потребует содержательного переосмысления программ с учетом уже первого полугода их работы. Помимо этого, мы ждем данные Росстата о демографической ситуации по итогам 2023 года», — сказала госпожа Баталина. По ее словам, власти проведут дополнительный анализ реализации программ за первые полгода и с учетом итогов демократического развития оценит число регионов, которым нужна поддержка.