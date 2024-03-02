Почему «Газпром» и «Роснефть» ищут покупателей на зарубежные активы

Если экспортеру все же удастся найти покупателя на бизнес в Германии, то он попросит большую скидку, предполагает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев: «Оценка может быть достаточно разной. “Роснефть” ранее заявляла о том, что исторические инвестиции в эти активы превысили $5 млрд. Думаю, что получить такую оценку на рынке сейчас будет очень сложно.
После изъятия этих активов «Роснефть» обращалась в местный суд в Германии, и он отказал ей в восстановлении операционного контроля над этими активами. Больше полутора лет они находятся под внешним управлением немецкого сетевого агентства. Получить положительное решение суда в Европе сейчас достаточно сложно.
Они в свою очередь владеют долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт в Северном море. Но избавиться от этих активов будет непросто, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Изначально “Газпром” стремился выстроить вертикальную интеграцию. Он добывал газ, доставлял его, скупал европейские газовые транспортные мощности, входил в доли национальных вертикально-интегрированных компаний и в Польше, и в Прибалтике, и в Германии.
А потом европейцы начали развивать антимонопольное законодательство в области газа, принимать энергетические пакеты, которые, по сути, запрещали ту самую вертикальную интеграцию. Ты не мог владеть и транспортировкой, и сбытом, и добычей. И активы, которые «Газпром» сейчас хочет продать, остались с тех самых времен, когда он менялся активами и пускал немцев и австрийцев в добычу в России, чтобы как раз реализовать свою основную цель — выйти на конечного покупателя. А то, что ему достались доли еще и в добыче в Северном, это такая случайность. Ему на самом деле эти добычные мощности совершенно не нужны — свой бы газ продать. Сейчас большой вопрос, как «Газпром» выйдет из этих европейских активов. Не факт, что вообще найдется покупатель или дадут заключить сделку. И третий вопрос: даже если сделка пройдет, дадут ли «Газпрому» вывести эти деньги из Европы в Россию.
1 марта Болгария досрочно отказалась от импорта российской нефти. Ранее власти страны объявили о новых запретах для местного завода ЛУКОЙЛа: ему ограничили поставки нефтепродуктов и запретили перерабатывать российское сырье. Экспортер тогда заявил, что эти меры несут большие риски для болгарского топливного рынка, так как завод может остановиться. Эксперты предполагали, что такими действиями София вынуждает ЛУКОЙЛ продать этот актив.
Даниил Бабкин