Почему «Газпром» и «Роснефть» ищут покупателей на зарубежные активы

А потом европейцы начали развивать антимонопольное законодательство в области газа, принимать энергетические пакеты, которые, по сути, запрещали ту самую вертикальную интеграцию. Ты не мог владеть и транспортировкой, и сбытом, и добычей. И активы, которые «Газпром» сейчас хочет продать, остались с тех самых времен, когда он менялся активами и пускал немцев и австрийцев в добычу в России, чтобы как раз реализовать свою основную цель — выйти на конечного покупателя. А то, что ему достались доли еще и в добыче в Северном, это такая случайность. Ему на самом деле эти добычные мощности совершенно не нужны — свой бы газ продать. Сейчас большой вопрос, как «Газпром» выйдет из этих европейских активов. Не факт, что вообще найдется покупатель или дадут заключить сделку. И третий вопрос: даже если сделка пройдет, дадут ли «Газпрому» вывести эти деньги из Европы в Россию.