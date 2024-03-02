Новак назвал 2023 год периодом экономического роста регионов СКФО

«Создание точек роста, решение возникающих системных проблем и вызовов, внедрение позитивных практик других регионов — именно для этих задач был создан институт развития, и сегодня мы видим первые результаты этой работы. В 3,5 раза увеличилось число резидентов, в 6 раз — объем заявленных инвестиций в территорию. Строятся два новых горных курорта — “Ведучи” и “Мамисон”, в предпроектной стадии — первый морской курорт на Каспии», — отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.