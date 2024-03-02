Начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Госконтроль за производством и оборотом табака ранее производился в рамках других видов контроля. С 1 марта следить за ситуацией на предприятиях будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство будет пресекать незаконное производство и оборот продукции, а также контролировать соблюдение лицензионных и обязательных требований при производстве, поставках, закупки и транспортировки.
Сотрудники Росалкогольтабакконтроля должны будут проводить профилактику нарушений: информировать, совершать профилактические визиты и принимать меры «стимулирования добросовестности». В перечне контрольных мероприятий — выездное обследование, выездная проверка, контрольная закупка и инспекционный визит.
В России с 1 марта стало обязательным наличие лицензии на производство табачной продукции. С 1 сентября 2023 года действует электронный реестр таких лицензий.
Леонид Уварчев