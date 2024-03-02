Начал действовать новый порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Госконтроль за производством и оборотом табака ранее производился в рамках других видов контроля. С 1 марта следить за ситуацией на предприятиях будет Росалкогольтабакконтроль. Ведомство будет пресекать незаконное производство и оборот продукции, а также контролировать соблюдение лицензионных и обязательных требований при производстве, поставках, закупки и транспортировки.