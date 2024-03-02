МФО выдали более 1 трлн рублей за 2023 год

«Объем потребительских займов по сравнению с 2022 годом вырос на 28% — до 900 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу МФО выдали на 50% больше — 105 млрд рублей. Заемщики МФО по-прежнему предпочитают дистанционные каналы: доля онлайн-займов увеличилась до 75% по сравнению с 66% в 2022 году», — отмечается в сообщении.