Форум стран — экспортеров газа выразил неприятие «потолкам цен»

Страны ФСЭГ выразили общую решимость продвигать газ как гибкий и надежный энергоноситель, выступать за более широкое использование природного газа на внутреннем и международном рынках, способствовать более широкому использованию природного газа в морском и наземном транспорте, а также включению газа в климатическое, инвестиционное и налоговое регулирование, международную банковскую деятельность и глобальную торговлю. Организация также намерена поддерживать основополагающую роль долгосрочных газовых контрактов и ценообразование на газ на основе привязки к цене нефти или нефтепродуктов, чтобы обеспечить стабильные инвестиции в разработку газовых ресурсов.