«Дочка» «Газпрома» продаст активы в Северном море

Второе мелководное месторождение было открыто в 2008 году и введено в эксплуатацию в 2011 году. Оно располагается на британском континентальном шельфе Северного моря, в бассейне Сильверпит. При этом операциями на морских платформах Вингейта ведется удаленно из нидерландского прибрежного города Ден-Хелдер, а газ также в трубопроводную систему Нидерландов.