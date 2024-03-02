«Дочка» «Газпрома» продаст активы в Северном море

Она планирует реализовать 50-процентную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, которая владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.
В периметр сделки также входит продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя компания является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.
WINZ также владеет долями в консорциумах по разработке газовых месторождений Силлиманит и Вингейт. Первое было открыто в июне 2015 года, оно располагается на шельфе британского и нидерландского секторов моря в 200 км от побережья Нидерландов. Газ из него поставляется в трубопроводную систему страны.
Второе мелководное месторождение было открыто в 2008 году и введено в эксплуатацию в 2011 году. Оно располагается на британском континентальном шельфе Северного моря, в бассейне Сильверпит. При этом операциями на морских платформах Вингейта ведется удаленно из нидерландского прибрежного города Ден-Хелдер, а газ также в трубопроводную систему Нидерландов.
Газ из двух месторождений после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам.
«Газпром Интернэшнл» группы компаний «Газпром» занимается поиском и приобретением нефтегазовых активов в дружественных странах, говорится на сайте компании. Через дочерние структуры она владеет 14 активами в восьми странах мира.
К примеру, компания ведет работу в Бангладеш, в мае 2023 года там было открыто новое месторождение газа. Всего за прошедшие десять лет «Газпром Интернэшнл» в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила 20 газовых скважин.
«Газпром Интернэшнл» вошла в состав акционеров WINZ в 2015 году в рамках сделки по обмену активами между «Газпромом» и Wintershall Holding GmbH (сейчас Wintershall Dea).