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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, следует из отчетности холдинга.
Источник: Unsplash.com

Показатель EBITDA в 2023 году составил 736,9 млрд рублей, увеличившись на 38,5% к 2022 году.

Выручка ОАО «РЖД» достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше уровня 2022 года. Активы компании за год увеличились на 13,1% и составили 8 991,6 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года.

В РЖД отметили, что заработная плата сотрудников за отчетный период была проиндексирована три раза, общий ее размер составил 7,95% с учетом доиндексации за 2022 год, также был повышен минимальный размер заработной платы.