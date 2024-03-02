Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза

Показатель EBITDA в 2023 году составил 736,9 млрд рублей, увеличившись на 38,5% к 2022 году.
Выручка ОАО «РЖД» достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше уровня 2022 года. Активы компании за год увеличились на 13,1% и составили 8 991,6 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года.
В РЖД отметили, что заработная плата сотрудников за отчетный период была проиндексирована три раза, общий ее размер составил 7,95% с учетом доиндексации за 2022 год, также был повышен минимальный размер заработной платы.