2 марта , ТАСС

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, следует из отчетности холдинга.