Япония ввела санкции против «Тинькофф банка»

Япония ввела новый пакет санкций против России, куда вошли девять физических и семь юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте министерства международных дел Японии. В частности, в него попал Тинькофф банк. Япония также вслед за США ужесточила ограничения на импорт российских алмазов, запретив их поставки из третьих стран.