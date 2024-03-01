Япония ввела санкции против «Тинькофф банка»

Япония ввела новый пакет санкций против России, куда вошли девять физических и семь юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте министерства международных дел Японии. В частности, в него попал Тинькофф банк. Япония также вслед за США ужесточила ограничения на импорт российских алмазов, запретив их поставки из третьих стран.
«Тинькофф» ранее уже попал под санкции следующих стран: 25 февраля 2023 года — Евроcоюз, в мае — Великобритания, 20 июля — вошел в санкционный список США SDN и попал под санкции Канады. С 2022 года Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Росбанка, МКБ, РСХБ, Совкомбанка и других.
В конце февраля 2024 года холдинговая компания TCS Group (ей принадлежат российские «Тинькофф банк», виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции»
Компания получила название «Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) “ТКС Холдинг”. После редомициляции холдинг возглавил Константин Маркелов (согласно последним данным, он занимал пост вице-президента по бизнес-технологиям Тинькофф банка). Уставный капитал составляет 725,349 млн рублей. Основным акционером TCS Group с долей 35% является группа “Интеррос” Владимира Потанина. Ранее компания также “переехала” на остров Русский.