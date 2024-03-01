Вас расшарят: как работает новая схема обмана россиян

В сети появилась новая схема мошенничества: в популярных бесплатных приложениях для смартфона мошенниками заказывается рекламный баннер, вектор которого направлен на актуальную для большинства людей тему — финансы.
Россиян, даже не испытывающих финансовые проблемы, побуждают перейти по ссылке и узнать, как можно заработать больше, быстрее и проще.
«Чтобы пройти через фильтр критичного мышления жертвы, злоумышленники предлагают какое-либо интерактивное взаимодействие (например, заполнение анкеты или прохождение опроса) с обязательным полем для ввода ваших контактных данных в итоге», — отметил эксперт.
Получив ваш номер телефона, мошенники связываются с вами, представляются всевозможными брокерами, менеджерами или сотрудниками технической поддержки и побуждают установить на смартфон определенные приложения. В стандартный набор обычно входит мессенджер (Google Meet, Zoom), средство для удаленного администрирования вашего телефона (AnyDesk, TeamViewer) и финансовое приложение (личный кабинет банка, криптобиржи или платформы инвестиций).
Мошенники навязывают свою «помощь», аргументируя это тем, что без них жертва не сможет самостоятельно выполнить нужные действия по установке и регистрации.
Что же хотят мошенники на самом деле?
В ходе беседы злоумышленники преследуют две основные цели:
— скомпрометировать ваши учетные данные от различных сервисов (логины, пароли, кодовые слова, пин-коды, информацию в push— и смс-уведомлениях);
— принудить совершить финансовые операции в пользу третьих лиц (под предлогом проведения пробной транзакции, автоматических операций возврата, вывода средств на другие финансовые инструменты).
При достаточной увлеченности жертвы это может стать долгоиграющей историей, растянутой на дни и даже недели. Процесс похож на игру в казино: каждый раз суммы операций будут увеличиваться, пока мошенники не выполнят свой последний шаг, заставив сделать особо крупный перевод или, к примеру, оформить кредит.
Осторожно, мошенники!
Как понять, что рекламный баннер используется мошенниками?
По открытым источникам проверьте сведения об организации, которая в объявлении предлагает свои финансовые услуги. На официальном сайте Банка России присутствует информация как об организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности, так и о компаниях, имеющих признаки нелегальной деятельности. Если никаких данных в сети Интернет найти совсем не удалось, или они неоднозначны (находятся отзывы как негативного характера, так и чересчур «хвалебные»), — доверять предложению разбогатеть не стоит.
Защититься от подобного рода мошенников можно, используя критическое мышление и следующие рекомендации:
— общаясь с людьми, принуждающими вас к каким-либо действиям, просите время, чтобы подумать, и проводите поиск и анализ информации, описанный выше;
— не доверяйте предложениям быстрого заработка и легкого решения финансовых проблем;
— используйте только проверенные финансовые инструменты, предложения с чудесами по доходности — как правило все мошеннические;
— не оставляйте свои контактные данные в рекламных формах на просторах сети Интернет.
К тому же не спешите устанавливать какие-либо приложения на свой телефон по просьбе незнакомого вам человека. Особенно бдительно следует относиться к предложению загрузить программу c каких-либо сторонних сайтов, а не из официальных магазинов. Информацию о подозрительном приложении также проверяйте в сети Интернет, в том числе на официальном сайте разработчика.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».