Вас расшарят: как работает новая схема обмана россиян

По открытым источникам проверьте сведения об организации, которая в объявлении предлагает свои финансовые услуги. На официальном сайте Банка России присутствует информация как об организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности, так и о компаниях, имеющих признаки нелегальной деятельности. Если никаких данных в сети Интернет найти совсем не удалось, или они неоднозначны (находятся отзывы как негативного характера, так и чересчур «хвалебные»), — доверять предложению разбогатеть не стоит.