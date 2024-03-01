Валютное потепление. Эксперт спрогнозировал курс рубля в марте

Это говорит о сбалансированности рынка в текущих условиях и создает предпосылки для сохранения этих диапазонов и в марте. При этом к концу месяца мы можем увидеть рост рыночной волатильности на фоне вероятного прояснения дальнейшей судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки и возможного принятия важных политических решений после выборов.