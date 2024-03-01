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Валютное потепление. Эксперт спрогнозировал курс рубля в марте

Как изменится курс валют в первый месяц весны? На этот вопрос Финансам Mail.ru ответил Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие».
Константин Церазов
Экономист
Источник: Reuters

Главными возможными рисками для рубля на горизонте ближайших месяцев выглядят следующие факторы:

— ухудшение торгового баланса РФ, который приведет к сокращению поступления иностранной валюты в страну,

— непродление срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки рядом российских экспортеров, который истекает в апреле,

— снижение ключевой ставки.

Тем не менее вероятность реализации какого-либо их этих факторов уже в марте выглядит низкой: скорее, это риски последующих месяцев.

Одновременно с этим высокие процентные ставки (как по вкладам, так и по кредитам) должны способствовать охлаждению потребительского спроса и стимулировать снижение импорта, что позитивно для рубля.

Курсы USDRUB, EURRUB и CNYRUB уже четыре месяца находятся в диапазонах 87,5−93,5, 95−102 и 12−13 соответственно.

Это говорит о сбалансированности рынка в текущих условиях и создает предпосылки для сохранения этих диапазонов и в марте. При этом к концу месяца мы можем увидеть рост рыночной волатильности на фоне вероятного прояснения дальнейшей судьбы указа об обязательной продаже валютной выручки и возможного принятия важных политических решений после выборов.