В России резко выросло производство устриц и мидий

Так, например, доля отечественных устриц на местном рынке достигла 70%. Их выращивают в Азово-Черноморском бассейне или на Дальнем Востоке.
«Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять возможности и любительского рыболовства», — отметил Шестаков.
На днях Госдума приняла законопроект о денонсации действовавшего почти 70 лет соглашения с Великобританией, разрешающего британцам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
До этого стало известно, что Бразилия увеличит поставки рыбы и мяса в РФ.