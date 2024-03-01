В России начали разлетаться новостройки

В феврале 2024 года новостройки продаются на 13 процентов быстрее, чем год назад — поиск покупателя сократился с 167 до 145 дней. Быстрее всего россияне покупают студии — за 139 дней, минус 16 процентов за год, «однушки» — 142 дня, минус 11 процентов, и «двушки» — за 146 дней, минус 15 процентов. Это связано с более низкой стоимостью таких объектов. Трехкомнатные квартиры продаются за 151 день (минус 15 процентов), четырех- и многокомнатные — за 163 дня (минус 14 процентов).