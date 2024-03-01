В Госдуму внесли законопроект о бессрочном действии программы маткапитала

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В настоящее время закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением или усыновлением ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года. Законопроектом предлагается убрать дату окончания этого периода.