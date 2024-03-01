Углеводороды в ожидании драйверов

Котировки природного газа NG за прошедший день снизились на 1,3%. Отчет об изменении запасов за неделю от EIA хоть и показал снижение выше ожиданий — 96 bcf против 86 bcf в прогнозе, но значительный профицит сохраняется. По моим расчетам, отчет агентства на следующей неделе должен показать снижение в диапазоне всего лишь 38−45 bcf.