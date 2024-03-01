Углеводороды в ожидании драйверов

Нефть
По итогам прошедшего дня нефть марки Brent снизилась на 0,5%, снова не сумев уверенно пройти выше $83. Рост индекса доллара DXY и выход слабых экономических данных оказали давление на котировки.
Поддержку нефти продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидания сохранения уровней добычи членами ОПЕК+. Правда последние данные показывают рост добычи картелем на 90 тыс. барр. в день в феврале.
Рынок также начинают беспокоить сильные пожары в Техасе, которые могут привести к временному снижению добычи и остановки части нефтеперерабатывающих мощностей.
Техническая картина в черном золоте после экспирации контракта немного изменилась. Уверенный пробой уровня $83 (BR-4.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $85,6. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка $81 (BR-4.24). В этом случае вырастет вероятность снижения до $79.
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день снизились на 1,3%. Отчет об изменении запасов за неделю от EIA хоть и показал снижение выше ожиданий — 96 bcf против 86 bcf в прогнозе, но значительный профицит сохраняется. По моим расчетам, отчет агентства на следующей неделе должен показать снижение в диапазоне всего лишь 38−45 bcf.
За прошедший четверг добыча в США природного газа увеличилась на 0,7% г/г, до 101 bcf/день. Экспорт LNG стагнировал н/н, в районе 13,9 bcf/день. Спрос вырос на 8 г/г, до 92,6 bcf/день в ввиду волны холода на севере США.
Прогноз погоды на ближайшие недели предполагает небольшое снижение температур, но значения все равно продолжат оставаться ниже средних. Это сохранит давление на цены.
Если котировки природного газа текущего контракта получат дополнительные драйверы для отскока, то возможно продолжение роста до $2,08 (NG-3.24).
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