Структурное изменение: ЦБ представил два прогноза динамики экспорта

Ощутимее всего в структуре российского экспорта сократилась доля минеральных продуктов, в том числе продукции топливно-энергетического комплекса. Она уменьшилась на 4,9%, до $260,1 млрд (и составила 61,2% от общего объема). А вот экспорт металлов и изделий из них подрос на 2,2%, до $60 млрд (14,1%). Продемонстрировала рост и сельскохозяйственная продукция. Ее доля в экспорте увеличилась на 3,1%, достигнув $43,1 млрд (10,1%).