Структурное изменение: ЦБ представил два прогноза динамики экспорта

Объем экспорта из России оказался ниже прогноза Центробанка. Большую его часть затронуло снижение цен, уменьшились и физические показатели. ЦБ представил два возможных сценария развития ситуации. Согласно первому, проблема решится сама по себе, когда мир адаптируется к изменениям в логистике. Второй прогноз предполагает, что РФ сделает ставку на внутренний рынок, направив туда часть экспорта. «Известия» узнали, какой из вариантов реалистичнее.
Поставки товаров из России: объем, динамика цен.
Экспорт из России в IV квартале 2023 года оказался заметно ниже октябрьского прогноза Банка России. Снижение цен затронуло большую часть российских поставок, сократились и его физические объемы.
По данным ЦБ, экспорт товаров уменьшился в 2023 году из-за снижения мировых цен на сырьевые товары. Стоимостный объем сложился на уровне 2019 года, а физический оказался меньше, чем в 2021 году. Причиной этому стали внешнеторговые ограничения.
Ситуацию с экспортом обсудили в ходе подготовки к решению по ключевой ставке. По словам участников совещания, на поставки влияет рост мирового ВВП, осуществляющийся за счет сектора услуг. Он, в свою очередь, является менее материалоемким, следствием чего становится меньшая поддержка цен на товары российского экспорта.
В Центробанке дают два прогноза, касающиеся динамики экспорта. Первый сценарий основывается на том, что наблюдаемое сокращение временное, вызванное подстройкой к меняющимся условиям и усложнению расчетов и логистики. В рамках этого прогноза экспорт со временем восстановится.
Такой вариант представляется доктору экономических наук, профессору кафедры экономики Президентской академии Санкт-Петербурга Елене Жиряевой маловероятным из-за продолжающегося медленного роста мировой торговли.
— Недавние кризисы, включая пандемию COVID-19, конфликт на Украине, рост геополитической напряженности и события, связанные с изменением климата, привели к нарушению глобальных цепочек поставок, — подчеркивает Жиряева.
Второй сценарий предполагает возможность перенаправления части объемов экспортной продукции на внутренний рынок. Эта мера может способствовать дефляции. Переориентация на внутреннего потребителя — характерное проявление трансформации экономики, подчеркивают в ЦБ.
Важно и то, что сегодня меняется структура российского экспорта. Всё большую долю в нем занимают поставки сельхозпродукции.
— Рациональное зерно второго сценария состоит в том, что конкурентоспособность российского сельскохозяйственного экспорта имеет все шансы на рост на фоне изменившейся сельскохозяйственной политики европейских стран, — полагает собеседница «Известий». Она отмечает, что в Германии из-за бюджетных проблем продолжает сокращаться субсидирование сельского хозяйства. В Испании по отрасли бьют засухи. Вытесняет фермеров с рынка и обременительная зеленая повестка.
Между тем сельскохозяйственная продукция, указывает Елена Жиряева, является гуманитарным грузом, за счет чего сталкивается с меньшими логистическими проблемами. Благодаря этому постепенное восстановление экспорта, по словам экономиста, весьма вероятно.
В целом же оба прогноза ЦБ возможны, поскольку охватывают различные сферы товаров и услуг, считает бизнесмен, член комитета «Деловой России» по торговле Олег Воробьев.
— Стоит учитывать: то, что применимо для металлургической промышленности, не применимо для электроэнергетики или добывающей промышленности, и тем более не применимо для сферы услуг. Существует четкий разрез в вопросах логистики, кадрового дефицита или профицита, загруженности и предела производственных мощностей, инвестиционных вливаний и рисков, — полагает эксперт.
Экспорт в цифрах
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт из РФ в 2023 году снизился на 28,3%, до $425,1 млрд. Положительное сальдо внешней торговли уменьшилось в 2,4 раза, до $140 млрд.
Ощутимее всего в структуре российского экспорта сократилась доля минеральных продуктов, в том числе продукции топливно-энергетического комплекса. Она уменьшилась на 4,9%, до $260,1 млрд (и составила 61,2% от общего объема). А вот экспорт металлов и изделий из них подрос на 2,2%, до $60 млрд (14,1%). Продемонстрировала рост и сельскохозяйственная продукция. Ее доля в экспорте увеличилась на 3,1%, достигнув $43,1 млрд (10,1%).
Причина падения
На снижение экспорта товаров повлияло сразу несколько факторов, указывает промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов. Вывоз нефтепродуктов за пределы РФ, например, уменьшился из-за запрета на экспорт бензина, введенного властями в сентябре 2023 года. Сокращение экспорта угля, по мнению эксперта, связано с ограничениями пропускной способности Восточного полигона РЖД, по которому после переориентации сбыта с Европы на Азию стали активнее поставлять минеральные удобрения и металлы.
Влияние на динамику экспорта, по мнению Елены Жиряевой, оказывают также общее замедление международной торговли, падение мировых цен на сырьевые товары, снижение конкурентоспособности экспорта из-за удорожания российской валюты, поддерживаемой высокой процентной ставкой, а также угроза вторичных санкций, появившаяся после указа президента США Джо Байдена. В результате многие банки Турции и Китая разорвали корреспондентские отношения с российскими кредитными организациями.
Для того чтобы поддержать экспорт, уверена Жиряева, нужно убедить иностранные банки, что угроза санкций касается платежей за узкий круг товаров, импортируемых Россией, а не оплаты за экспорт из РФ.
— Другим выходом из ситуации может быть работа через представительства российских банков в Китае и Турции. Высокая ключевая ставка делает рубль более дорогим, а российские экспортные товары несырьевого ассортимента менее конкурентоспособными. В этом аспекте снижение ключевой ставки поддержало бы экспорт, — предполагает экономист.
Падение показателей экспорта является прямым следствием антироссийских санкций, утверждает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. В первую очередь с проблемами столкнулись деревообрабатывающие компании, а также производители химической и фармацевтической продукции, резины и пластмассы.
— Примерно 60% таких предприятий в прошлом году были ориентированы на внешние рынки. В результате многие российские компании либо вообще отказались от экспортной деятельности, либо существенно сократили ее объемы, — отмечает парламентарий.
В то же время для компаний, имеющих контракты с партнерами в ближнем зарубежье, например, машиностроительных предприятий, ничего принципиально не изменилось.
Санкции против РФ сыграли свою роль в уменьшении экспорта, не отрицает Хазанов, однако их влияние оказалось не столь разрушительным, как надеялись власти ЕС и США.
— Скорее уж наоборот: принятые против нас беспрецедентные по масштабам и жестокости меры активизировали стремление отечественных компаний противостоять им, и сегодня можно констатировать, что они успешно преодолевают все выстроенные против них торговые барьеры, — считает эксперт.
Выбрать себя
Еще один фактор, поспособствовавший сокращению экспорта, — расширение внутреннего спроса, подчеркивает Леонид Хазанов. Заказы на те же минеральные удобрения и металлы внутри страны резко выросли. В 2024 году, по прогнозу эксперта, подъем их потребления лишь продолжится. Причем увеличатся поставки как на внутренний рынок, так и за границу.
— Оба направления развития реального сектора нашей страны будут толкать его вверх, несмотря на санкционное давление, — оно просто-напросто разобьется об экономику России, словно волны об скалу, — подчеркивает Хазанов.
В первую очередь для наращивания промышленного экспорта и восстановления утраченных позиций, по мнению Алексея Говырина, необходимо повысить уровень квалификации задействованных на производствах сотрудников и их заработную плату. От этого напрямую зависит дальнейший рост, полагает депутат.
Государство сегодня активно решает вопросы, направленные на удовлетворение внутренних потребностей, поддерживая и развивая конкретные сферы с помощью льгот и субсидий, указывает Олег Воробьев.
— По сути, формат импортозамещения позволяет в будущем, когда будут удовлетворены внутренние потребности государства в образованных санкционным давлением нишах, нарастить экспортные мощности, — убежден бизнесмен.
Процесс переориентации на Восток продолжается, отмечает он. Эта работа требует времени и во многом зависит от того, как именно Россия будет развивать взаимодействие с конкретными странами. Новые возможности, по мнению эксперта, открывает расширение БРИКС.
— Происходит модернизация производящих предприятий под новую эру. Мы наблюдаем приток технологий из Китая, Индии, Ирана и Северной Кореи. Они встраиваются в текущие производственные мощности. Так что, на основании вышесказанного, прогноз на увеличение экспорта благоприятный, — резюмирует Воробьев.