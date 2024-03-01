Совокупное состояние российских бизнесменов с начала года выросло на $11 млрд

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира. В него сейчас входят 26 граждан России, общее состояние которых оценивается в $345,11 млрд.
Несмотря на значительный рост состояния Андрея Мельниченко, который занимает шестое место в рейтинге, самым богатым из российских предпринимателей остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. При этом с начала года состояние Потанина сократилось на $37,1 млн, до $31 млрд. На втором месте совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, чье состояние также сократилось — на $710 млн, до $26,8 млрд. Третью строчку рейтинга занимает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $1,51 млрд, до $26,2 млрд.
На четвертом месте — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на $1,49 млрд, до $25,4 млрд, на пятом — основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, чье состояние выросло на $2,08 млрд, до $23 млрд. Седьмое место у основателя холдинга USM Алишера Усманова, капитал которого за январь-февраль сократился на $875 млн, до $20,2 млрд.
Восьмое место занимает Михаил Прохоров («Онэксим»), его состояние увеличилось на $692 млн, до $16,4 млрд. Девятое — совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние вновь сократилось сильнее всех в списке — на $1 млрд, до $13,2 млрд. Десятку лидеров замыкает основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние выросло на $844 млн, до $13,2 млрд.
Милена Костерева