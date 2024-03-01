Совокупное состояние российских бизнесменов с начала года выросло на $11 млрд

Несмотря на значительный рост состояния Андрея Мельниченко, который занимает шестое место в рейтинге, самым богатым из российских предпринимателей остается один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. При этом с начала года состояние Потанина сократилось на $37,1 млн, до $31 млрд. На втором месте совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, чье состояние также сократилось — на $710 млн, до $26,8 млрд. Третью строчку рейтинга занимает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его капитал вырос на $1,51 млрд, до $26,2 млрд.