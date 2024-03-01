Skillbox вновь планирует провести IPO

Образовательная платформа Skillbox, принадлежащая VK, вновь планирует провести IPO в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на источники. По информации одного собеседника РБК, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован. Компания не исключает возможность проведения IPO, однако о конкретных планах говорить рано, рассказал представитель образовательной платформы.
Skillbox Holding Limited входит в сегмент «Образовательные технологии» холдинга VK вместе с проектами Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna и Учи.ру. Он был создан Дмитрием Крутовым, его партнерами стали Игорь Коропов и Сергей Попков (является акционером и шеф-дизайнером творческой студии AIC) в 2016 году. В феврале 2019 года 3,6% акции компаний выкупила Mail.ru Group (нынешний VK). Позже группа докупила долю в 60,3% акций.
В августе 2021 года Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом бизнесмена Александра Галицкого создала образовательный холдинг Skillbox Limited на базе принадлежащих им платформ Skillbox и GeekBrains. Mail.ru Group получила 50,06% акций, основатели Skillbox сохранили 22,72%, фонд Галицкого — 14,21%, а также 13% акций зарезервировали под долгосрочную программу мотивации сотрудников.
VK рассматривал IPO своих образовательных проектов, в том числе Skillbox и GeekBrains (были объединены в холдинг в 2021 году), еще в 2020 году, но из-за смены главы холдинга оно не состоялось.
По данным отчета VK, за девять месяцев 2023 года выручка образовательного сегмента холдинга VK выросла на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достигла 11,1 млрд рублей. К тому же периоду количество зарегистрированных клиентов сегмента выросло на 17%, до 14 млн человек, платящих клиентов — на 40%, до 649 тысяч человек.
По данным СПАРК, чистая прибыль Skillbox за 2022 год составила 1,7 млрд рублей, выручка — 6,9 млрд рублей.
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян говорит, что по итогам 2022 года оценил бы компанию примерно в 20 млрд рублей, данных о прибыли в 2023 год компания пока не раскрыла. «Но, экстраполируя ежегодные темпы роста, думаю, оценка в 22−23 млрд рублей выглядит относительно справедливой», — считает он.
Сама VK в сентябре 2023 года завершила «переезд» с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). После чего VK стала международной компанией, публичным акционерным обществом «ВК», которое зарегистрировано в России. Компания также получила первичный листинг на Московской бирже. Ее акции были включены в первый котировальный список.
На биржу в 2024 году также планировала выйти платформа по изучению иностранных языков Skyeng.