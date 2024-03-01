Skillbox вновь планирует провести IPO

По данным отчета VK, за девять месяцев 2023 года выручка образовательного сегмента холдинга VK выросла на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достигла 11,1 млрд рублей. К тому же периоду количество зарегистрированных клиентов сегмента выросло на 17%, до 14 млн человек, платящих клиентов — на 40%, до 649 тысяч человек.